Эксперт Киселев: ВСУ в Константиновке обустроили подземные переходы

По его словам, противник "просто так" город не оставит

ЛУГАНСК, 31 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фоне проигрышей в Часовом Яре с начала года активно готовились к обороне Константиновки в Донецкой Народной Республике, в том числе обустраивая подземную систему переходов. Как сообщил ТАСС военный эксперт Виталий Киселев, Киев сделал из Константиновки "подземный город".

"С декабря прошлого года началось освобождение населенного пункта Часов Яр - все это время мы наблюдали с разведывательных беспилотников, что ВСУ, помимо того, что позиции подготовили по окраинам непосредственно Константиновки, - с апреля месяца начали интенсивно зарываться в центре города, строить не просто окопы и блиндажи, а делать подземные переходы. И количество этих подземных переходов, в принципе, сопоставимо, как и в Часовом Яре. То есть, по большому счету, мы говорим сегодня о подземном городе, в котором они будут свободно передвигаться", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что, учитывая, как долго ВСУ "окапывались" в Константиновке, Киев "не оставит просто так" город. "Они большое количество боеприпасов натащили. Огромное количество сегодня там работает и FPV-дронов. И, как заявляют сами вэсэушники: на сегодняшний день проблем с дронами любой маркировки у них [в Константиновке] абсолютно нет", - сообщил он.