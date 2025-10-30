Над регионами России за 3 часа уничтожили 14 украинских БПЛА

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили 14 украинских БПЛА над регионами России за 3 часа.

Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что 30 октября текущего года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Так, по 5 дронов сбили над Воронежской и Белгородской областями, 2 - над Курской областью и по 1 - над Калужской и Тульской областями.