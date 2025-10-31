ВМФ РФ запатентовал БПЛА-разведчик корабельного базирования с посадкой на воду

С помощью разработанного дрона возможно производить осмотр водного пространства с высоты 2 тыс. м, говорится в патенте

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Специалисты Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища им. П. С. Нахимова разработали разведывательный беспилотник корабельного базирования, способный выполнять посадку на воду для дальнейшего самостоятельного движения и маневрирования. С соответствующим патентом ознакомился корреспондент ТАСС.

"Задачей, на решение которой направлена предполагаемая полезная модель, является создание беспилотного летательного аппарата малой дальности (до 100 км - прим. ТАСС), способного базироваться на кораблях и судах и предназначенного для освещения надводной обстановки, в том числе и для наведения на объект. Технический результат предлагаемой полезной модели заключается в создании БПЛА, осуществляющего взлет с катапульты и способного выполнять посадку на водную поверхность с возможностью самостоятельного движения и маневрирования на воде", - говорится в описании к патенту на изобретение.

Беспилотник сконструирован по схеме фюзеляжа в виде лодки, оснащенного герметичными отсеками для размещения бортового оборудования. Конструкция включает аэродинамические элементы, такие как крыло специальной формы с интегрированными поплавками, V-образное хвостовое оперение для улучшенной маневренности и пилон с силовой установкой, расположенный над фюзеляжем. Кроме того, разработка обладает как электродвигателем, так и двигателем внутреннего сгорания, что позволяет увеличить время полета БПЛА.

Согласно документу, с помощью разработанного беспилотника возможно производить осмотр водного пространства с высоты 2 тыс. м в полосе до 5 км при использовании оптико-электронной полезной нагрузки и до 20 км при использовании радиолокационной станции с синтезированной апертурой с возможностью дополнительной классификации цели. "Это позволит при обнаружении безэкипажных катеров противника как заблаговременно приготовить корабль к бою (подготовить ударные БПЛА), так и скорректировать маршрут и уйти от встречи с ними", - отмечается авторами патента.

В описании к изобретению уточняется, что после выполнения задания и выработки топлива БПЛА возвращается в район нахождения корабля и осуществляет посадку на воду, после чего подходит к борту корабля своим ходом.