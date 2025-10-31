Сальдо: ВСУ сжигают дома на правобережье Днепра за отказ жильцов выселяться
01:33
ГЕНИЧЕСК, 31 октября. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали сжигать дома на правобережье Днепра в Херсонской области при отказе жильцов выселяться. Об этом рассказал ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.
"ВСУ в последнее время не ограничиваются обстрелами жилых кварталов в Херсоне ради дискредитации наших военных. Теперь бойцы киевского режима, сталкиваясь с сопротивлением при попытке выселить жильцов их из домов ради собственного комфорта, просто-напросто сжигают эти дома", - сказал Сальдо.
Эти акты агрессии, по мнению главы региона, говорят о полном отказе ВСУ от идеи удержать правобережье Днепра.