Сальдо: ВСУ сжигают дома на правобережье Днепра за отказ жильцов выселяться

Такие акты агрессии говорят о полном отказе украинских войск удерживать район, считает губернатор Херсонской области

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 31 октября. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали сжигать дома на правобережье Днепра в Херсонской области при отказе жильцов выселяться. Об этом рассказал ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"ВСУ в последнее время не ограничиваются обстрелами жилых кварталов в Херсоне ради дискредитации наших военных. Теперь бойцы киевского режима, сталкиваясь с сопротивлением при попытке выселить жильцов их из домов ради собственного комфорта, просто-напросто сжигают эти дома", - сказал Сальдо.

Эти акты агрессии, по мнению главы региона, говорят о полном отказе ВСУ от идеи удержать правобережье Днепра.