Пансион воспитанниц Минобороны РФ завоевал Гран-при кадетского кинофестиваля

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Торжественная церемония закрытия IX Международного фестиваля любительских фильмов и видеоработ "Кадетский взгляд" состоялась в Тверском суворовском военном ордена Почета училище Минобороны России. Гран-при фестиваля завоевал московский Пансион воспитанниц Минобороны РФ, сообщили в военном ведомстве.

"Гран-при IX Международного фестиваля любительских фильмов и видеоработ "Кадетский взгляд" завоевали воспитанницы Московского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации" со своим короткометражным фильмом "Занавес. Тишина. Зори". Торжественная церемония закрытия Кинофестиваля состоялась в Тверском суворовском военном ордена Почета училище Минобороны России", - говорится в сообщении.

В конкурсной номинации "Документальный фильм" победу одержали курсанты Краснодарского президентского кадетского училища, лучшими в номинации "Социальный ролик" признаны воспитанники Иркутского суворовского военного училища. Победителями в номинации "Музыкальный видеоклип" стали суворовцы из Казани, а в номинации "Технологии искусства" победа досталась воспитанницам Санкт-Петербургского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц МО РФ".

"Ваши киноработы, дорогие ребята, объединены очень важной темой: "Герои - на века. Летопись Великой Победы". Они отражают героизм солдат и офицеров, самоотверженность тружеников тыла, мужество партизан и подпольщиков, чей неоценимый вклад обеспечил победу над фашизмом", - сказал генерал-майор Игорь Муравлянников в ходе церемонии.

Он подчеркнул, что в рамках кинофестиваля кадеты смогли проявить себя в качестве операторов, художников, режиссеров и актеров, прославить своим талантом подвиг защитников Отечества. "Поздравляю вас с успешным проведением и завершением Кинофестиваля. Желаю вам новых и интересных киноработ, творческих успехов и, конечно же, побед", - подытожил начальник Управления военного образования МО РФ.

О кинофестивале

В этом году в кинофестивале приняли участие свыше 140 воспитанников довузовских образовательных учреждений. Это кадеты, нахимовцы, суворовцы и воспитанницы пансионов Минобороны РФ, а также воспитанники Минского суворовского военного училища Республики Беларусь и Военно-академического лицея "Темурбеклар мактаби" Министерства обороны Республики Узбекистан.

В конкурсную программу кинофестиваля вошло 86 работ из 35 довузовских образовательных организаций государств - участников СНГ. Члены жюри, в состав которого входили представители культуры, кино, театра и журналистики под председательством народного артиста РФ Алексея Гуськова определили обладателя Гран-при, а также победителей и призеров в специальных номинациях.

Гуськов рассказал, что работы участников помогут понять, как ребята относятся к сегодняшнему времени. "А не дать ли им какой-то определенный вектор, задать тему, чуть-чуть подсказать, что-то объяснить? И дальше - понять, как они ощущают сегодняшнее время, как они его видят. Цели и задачи "Кадетского взгляда" - это их фильмы о себе в первую очередь", - рассказал он.

Ранее на территории Тверского суворовского военного ордена Почета училища участники кинофестиваля открыли стелу, которая призвана символизировать кадетский взгляд на дружбу и товарищество, единство и взаимопонимание.