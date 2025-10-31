Боец Утес: на момент захода ВС РФ в Вишневом оставалось 14 мирных жителей
02:01
ДОНЕЦК, 31 октября. /ТАСС/. 14 мирных жителей оставались в Вишневом Днепропетровской области на момент захода российских штурмовиков, рассказал ТАСС заместитель командира штурмового взвода 36-й бригады группировки войск "Восток" с позывным Утес.
"Зашли в Вишневое, заглянули в подвал, там крышку подвала открываешь, и такие два глаза в очках. Это мирные сидели там. <...> В тот момент было 14 человек, в основном пожилые люди, которые не успели уйти", - сказал боец.
Он подчеркнул, что прятавшиеся в подвале люди были очень рады приходу российских военнослужащих.
29 октября в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Вишневое в Днепропетровской области.