Боец Утес: на момент захода ВС РФ в Вишневом оставалось 14 мирных жителей

Прятавшиеся в подвале люди были очень рады приходу российских военнослужащих, отметил заместитель командира штурмового взвода 36-й бригады группировки войск "Восток"

ДОНЕЦК, 31 октября. /ТАСС/. 14 мирных жителей оставались в Вишневом Днепропетровской области на момент захода российских штурмовиков, рассказал ТАСС заместитель командира штурмового взвода 36-й бригады группировки войск "Восток" с позывным Утес.

"Зашли в Вишневое, заглянули в подвал, там крышку подвала открываешь, и такие два глаза в очках. Это мирные сидели там. <...> В тот момент было 14 человек, в основном пожилые люди, которые не успели уйти", - сказал боец.

Он подчеркнул, что прятавшиеся в подвале люди были очень рады приходу российских военнослужащих.

29 октября в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Вишневое в Днепропетровской области.