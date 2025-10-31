Замкомандира Утес: три разведчика ВСУ сдались в плен в Вишневом
ДОНЕЦК, 31 октября. /ТАСС/. Три украинских разведчика сдались в плен в Вишневом Днепропетровской области, рассказал ТАСС заместитель командира штурмового взвода 36-й бригады группировки войск "Восток" с позывным Утес.
"Наши ребята из лесополки на позиции услышали по рации, что идет прорыв. Мы все "в ружье" (в боевой готовности - прим. ТАСС), побежали на помощь. Пока туда бежали через открытки (открытую местность - при. ТАСС) в лесополку, [наши бойцы] их [ВСУ] взяли в плен. Окапывались разведчики", - сказал боец.
Замкомандира добавил, что при эвакуации пленных в тыл ВСУ начали сбрасывать на них с гексакоптера противотанковые мины. В результате атаки один из пленных погиб.
Минобороны 29 октября сообщило об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Вишневое в Днепропетровской области.