Боец Трифон: ВСУ использовали жителей Вишневого как живой щит

Также украинские солдаты заставляли гражданских рыть окопы, рассказал старший стрелок 36-й бригады группировки "Восток"

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 31 октября. /ТАСС/. Украинские войска использовали жителей Вишневого Днепропетровской области как живой щит и рабочую силу, рассказал ТАСС старший стрелок 36-й бригады группировки войск "Восток" с позывным Трифон.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"По видеосъемкам БПЛА видели, что они [мирные жители] присутствовали. Как я понял, использовали их как щит украинцы. Ну и копали им окопы и помогали укрепляться", - сказал боец.

Минобороны 29 октября сообщило об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Вишневое в Днепропетровской области.