Корабли ТОФ ударили комплексом "Пакет" по субмарине "противника" в Японском море

Экипажи корветов проекта 20380 "Совершенный" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" выполнили маневры во время учений Приморской флотилии разнородных сил
02:01
МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Экипажи корветов проекта 20380 "Совершенный" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" нанесли удар торпедным комплексом "Пакет" по подводной лодке условного противника в Японском море. Об этом сообщила пресс-служба флота.

Ранее сообщалось, что более 15 тихоокеанских боевых кораблей, катеров, подводных лодок и судов вспомогательного флота были развернуты Японском море в рамках проводимых учений Приморской флотилии разнородных сил.

"По условиям учения корабельная ударная группа в составе корветов "Совершенный" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", во взаимодействии с самолетами морской авиации флота, обнаружила подводного "нарушителя" в территориальных водах Российской Федерации. Экипажи корветов организовали преследование и принуждение к всплытию субмарины условного противника", - говорится в сообщении.

В пресс-службе проинформировали, что корветы одновременно произвели практические пуски противолодочными торпедными комплексами "Пакет" по подводной лодке условного противника.

Там уточнили, что роль вражеской субмарины выполняла одна из подводных лодок Тихоокеанского флота. 

