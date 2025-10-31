Бойцы РФ уничтожили грузовую технику и пехоту ВСУ на купянском направлении
02:02
МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников (БПЛА) Западной группировки войск уничтожили колесную технику и живую силу ВСУ на купянском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Операторы FPV-дронов 375-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили живую силу ВСУ и грузовой автомобиль западного производства на купянском направлении в зоне СВО", - говорится в сообщении.