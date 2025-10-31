Операторы FPV-дронов уничтожили бронемашину ВСУ на сумском направлении

Противник также потерял замаскированное артиллерийское орудие

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили бронемашину и замаскированное орудие ВСУ на сумском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В Сумской области вдоль границы с Российской Федерацией расчеты БПЛА Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Север" при помощи FPV-дронов с управлением по оптоволоконным проводам атаковали и уничтожили бронеавтомобиль и замаскированное орудие ВСУ", - информировали в ведомстве.

Кроме того, выполняя задачу по поиску и уничтожению огневых средств противника, оператор дрона обнаружил тщательно замаскированное в лесопосадке артиллерийское орудие ВСУ. Ударом в казенную часть оператор полностью вывел орудие из строя.

В Минобороны отметили, что основной задачей расчетов ударных FPV-дронов уссурийских десантников является срыв ротационных мероприятий ВСУ на сумском направлении, уничтожение замаскированных огневых средств и автотранспорта противника, занимающегося подвозом личного состава, доставкой боеприпасов и других материальных средств, необходимых на линии боевого соприкосновения.