Расчеты FPV-дронов уничтожают укрепрайоны ВСУ на подступах к Красноармейску

Операторы "Молний" уничтожают блиндажи и позиции противника, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Операторы ударных FPV-дронов "Молния-2" группировки войск "Центр" уничтожают оборонительные порядки формирований ВСУ на подступах к Красноармейску ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчеты ударных FPV-дронов самолетного типа "Молния-2" 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады в составе группировки войск "Центр" наносят сокрушительные удары, разрушая оборонительные порядки формирований ВСУ на красноармейском направлении", - информировали в ведомстве.

Там уточнили, что операторы "Молний" выполняют задачи по уничтожению блиндажей, огневых позиций, пунктов управления беспилотной авиацией, объектов сосредоточения личного состава и техники ВСУ. Уничтожаются также гражданские строения, используемые боевиками для укрытия в населенных пунктах на подступах к городу Красноармейск.

"Особое внимание уделяется поражению укреплений, тщательно замаскированных в лесополосах, где украинские неонацисты создают оборонительные рубежи. Применение модификаций дронов, оснащенных осколочно-фугасными и кумулятивными боеприпасами, позволяет эффективно разрушать капитальные укрытия, лишая противника возможности удерживать позиции", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что благодаря скоординированной работе расчетов беспилотников и штурмовых отрядов группировки украинские военнослужащие систематически теряют занятые опорные пункты. Прицельные удары разрушают ключевые препятствия и огневые точки противника, создавая защищенные коридоры продвижения и обеспечивая уверенное наступление подразделений при одновременном снижении риска для личного состава и гражданского населения.