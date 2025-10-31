Расчеты FPV-дронов уничтожили склад с БПЛА ВСУ в пригородах Димитрова

Российские бойцы ликвидировали оборудование вместе с расчетами противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Операторы ударных FPV-дронов группировки войск "Центр" уничтожили склад с беспилотниками формирований ВСУ в пригородах Димитрова ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Расчеты ударных БПЛА соединения специального назначения группировки войск "Центр" провели системную работу по уничтожению расчетов вражеских беспилотников, находившихся в заброшенных зданиях в пригородах Димитрова. В ходе боевой работы разведчики обнаружили склад беспилотников ВСУ и передали координаты цели операторам ударных FPV-дронов, которые нанесли несколько точных ударов, уничтожив оборудование вместе с расчетами ВСУ", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что в ходе боевой работы по освобождению территорий ДНР расчеты беспилотной авиации группировки демонстрируют высокую эффективность. Разведчики ежедневно выявляют и уничтожают десятки целей - живую силу, огневые точки и технику противника. Обнаруженные объекты оперативно поражаются артиллерией или ударными дронами.