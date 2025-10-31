ВС РФ дронами "Молния" уничтожили опорный пункт ВСУ на купянском направлении

Задачу выполнили бойцы группировки "Запад", отметили в Минобороны

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников "Молния" Западной группировки войск уничтожили опорный пункт ВСУ на купянском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты ударных FPV-беспилотников "Молния" 375-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" оказали огневую поддержку штурмовым подразделениям, уничтожив опорный пункт и живую силу противника на купянском направлении в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении.

Благодаря своей конструкции БПЛА "Молния" могут нести более мощное вооружение по сравнению с обычными квадрокоптерами, что существенно увеличивает их боевую эффективность, добавили в Минобороны.