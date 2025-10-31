ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ возле Клебан-Быкского водоема

Для поражения цели российские бойцы использовали РСЗО "Ураган"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" Южного военного округа уничтожили опорный пункт и скопление живой силы ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты боевых машин реактивной системы залпового огня "Ураган" 238-й гвардейской артиллерийской бригады Южного военного округа уничтожили опорный пункт и скопление живой силы ВСУ на константиновском направлении", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что в ходе выполнения задачи расчету РСЗО поступило целеуказание от разведывательного подразделения, которое с воздуха обнаружило опорный пункт ВСУ, а также скопление живой силы противника западнее Клебан-Быкского водохранилища. Оперативно выдвинувшись на огневую позицию, расчеты произвели пуски. После получения подтверждения поражения цели боевые машины были замаскированы и подготовлены к выполнению последующих боевых задач.