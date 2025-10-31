Артиллеристы РФ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области

Целеуказание и корректировку огня выполнял оператор беспилотника самолетного типа "Скат"

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск "Днепр" уничтожили пункт управления беспилотниками противника в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Военнослужащие артиллерийской бригады 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" продолжают выполнять огневые задачи по уничтожению артиллерийских орудий, минометов, бронетехники, пунктов временной дислокации, пунктов управления БПЛА и живой силы ВСУ в Херсонской области. Артиллеристы, получив координаты, размаскировали орудие, навелись на цель, одним пристрелочным и вторым прямым попаданием уничтожили пункт управления БПЛА с личным составом ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что целеуказание и корректировку огня осуществлял оператор беспилотника самолетного типа "Скат", а после уничтожения цели гаубица вновь была замаскирована.