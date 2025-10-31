Боец Утес: ВС РФ в стрелковом бою у Вишневого уничтожили операторов БПЛА ВСУ

ДОНЕЦК, 31 октября. /ТАСС/. Пункт управления БПЛА ВСУ вместе с операторами уничтожили российские штурмовики для захода в Вишневое Днепропетровской области, рассказал ТАСС заместитель командира штурмового взвода 36-й бригады группировки войск "Восток" с позывным Утес.

"Это опорный пункт БПЛАшников был. Группа состояла из четырех человек противника. Двухсекционный опорник. Конечно, стрелковый бой был. Но, слава богу, без потерь с нашей стороны. Но их положили в стрелковом бою", - сказал боец.

По данным военнослужащего, опорный пункт был обнаружен воздушной разведкой. Он состоял из двух секций и требовал особого подхода. Было принято решение заходить с тыловой стороны. "Порвались со стрелковым боем, отвлекающим маневром, стрелкотня, а потом просто работали гранатами", - добавил боец.

На территории опорного пункта были обнаружены БПЛА самолетного типа, FPV-дроны и арсенал с боекомплектом. "Самолет-разведчик, видимо, только планировали его запустить - не успели", - подытожил замкомандира.

29 октября в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Вишневое в Днепропетровской области.