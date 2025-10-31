Группировка "Восток" уничтожила арторудие ВСУ в Запорожской области

Это снизило интенсивность обстрелов со стороны противника, а также облегчило продвижение штурмовых подразделений ВС РФ, отметили в Минобороны

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников Восточной группировки войск уничтожили артиллерийское орудие противника в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В Запорожской области операторы разведывательного БПЛА обнаружили замаскированную огневую позицию противника в лесополосе. Расчет прикрывал установку маскировочными сетями. По координатам цели были оперативно направлены ударные FPV-дроны на оптоволоконном управлении. Точными попаданиями артиллерийское орудие противника было выведено из строя", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что уничтожение орудия ВСУ снизило интенсивность обстрелов и облегчило продвижение штурмовых подразделений группировки "Восток".