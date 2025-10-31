В ГД не исключили ликвидации журналистов в "котлах" нацбатальонами ВСУ

Украинские националисты не хотят давать корреспондентам возможность рассказать об истинной картине происходящего, пояснил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Участники нацбатальонов ВСУ и наемники могут открыть огонь по иностранным журналистам в случае их прохода в "котлы" на купянском направлении в Харьковской области, а также красноармейском в ДНР, чтобы не дать им возможность рассказать читающей их аудитории об истинной картине происходящего. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее президент РФ Владимир Путин приказал обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов в районы блокирования ВСУ в Красноармейске, Димитрове (украинские названия - Покровск и Мирноград соответственно) и Купянске, сообщили в МО РФ.

"Естественно, учитывая, что большинство подразделений Украины объединяет людей, которые психически неуравновешены, садисты, человеконенавистники, то понятно, что они, возможно, будут и в журналистов стрелять", - сказал депутат ГД.

Водолацкий отметил, что ликвидация иностранных журналистов позволит скрыть от читающей их аудитории правду о реальных событиях. Владимир Зеленский не заинтересован в трансляции истинной картины происходящего в зоне проведения СВО.

"Конечно, он будет стараться максимально нанести урон журналистскому пулу, чтобы потом сказать, что это Россия все сделала", - добавил собеседник агентства.

В МО сообщили, что ВС РФ готовы прекратить боевые действия на 5-6 часов и обеспечить коридоры для иностранных СМИ при гарантии безопасности им и российским военным.