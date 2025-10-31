Экипаж Т-80БВМ уничтожил огневые точки ВСУ в Днепропетровской области

Местоположение целей обнаружила воздушная разведка, отметили в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Восток" уничтожил огневые точки противника в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе разведки были выявлены укрепленные огневые точки противника, замаскированные в посадках на подступах к населенному пункту в Днепропетровской области. Получив координаты, экипаж танка Т-80БВМ выдвинулся на позицию и нанес серию точных выстрелов фугасными 125-мм снарядами", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что корректировку огня осуществляли операторы беспилотников, а после выполнения задачи экипаж танка сменил позицию, предотвратив возможный ответный удар.