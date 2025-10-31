Расчет дронов группировки "Север" уничтожил группу ВСУ в Харьковской области

Российские бойцы организовали засаду и ликвидировали украинских солдат на боевых бронированных машинах

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников группировки войск "Север" ликвидировали группу украинских боевиков на бронемашинах в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе боевой работы расчеты ударных FPV-дронов на оптоволокне группировки войск "Север" организовали засады на маршрутах передвижения подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Харьковской области. В режиме свободной охоты операторы ударных дронов успешно уничтожили одну из групп неонацистов на боевых бронированных машинах, предпринявших попытку перемещения на линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве проинформировали, что точным ударом FPV-дроном с осколочно-фугасной боевой частью была полностью уничтожена минометная огневая позиция ВСУ.