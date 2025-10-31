Боец Енот: ВСУ оставили в Вишневом терминалы Starlink и вооружение НАТО

Солдаты противника спешно бросают командные пункты, сообщил российский военнослужащий

ДОНЕЦК, 31 октября. /ТАСС/. Генераторы, терминалы Starlink и вооружение НАТО оставили после себя ВСУ в Вишневом Днепропетровской области, рассказал ТАСС командир штурмового взвода 36-й бригады группировки войск "Восток" с позывным Енот.

"Они спешно бросают свои опорные пункты, то есть там и генераторы, и Starlink, и БК (боекомплект - прим. ТАСС). Находили чешские пулеметы, гранаты натовского исполнения", - сказал боец.

29 октября в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Вишневое в Днепропетровской области.