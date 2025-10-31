ТАСС: в Сумской области ВСУ формируют подразделения из ограниченно годных

Из больных и вернувшихся после ранений формируют отдельные подразделения для закрепления на позициях

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. ВСУ в Сумской области формируют отдельные подразделения из больных и вернувшихся после ранений солдат для закреплений на позициях. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумском направлении в тылу противник начинает формировать отдельные подразделения, состоящие из ограниченно годных, больных и вернувшихся после ранений военнослужащих. Первоначальная задача этих батальонов - закрепление на позициях", - сказал собеседник агентства.

26 октября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что группировка войск "Север" продолжает создание полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях.