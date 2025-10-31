ТАСС: у Варачина и Степового сорваны две попытки выдвижения штурмовиков ВСУ
МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Бойцы ВС РФ сорвали две попытки выдвижения штурмовых групп ВСУ в районах Варачина и Степового Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
"На сумском направлении комплексным огневым поражением сорвано две попытки выдвижения штурмовых групп ВСУ в районах Варачина и Степового (Ленинское)", - сказал собеседник агентства.