ТАСС: у Варачина и Степового сорваны две попытки выдвижения штурмовиков ВСУ

Огневым поражением российские военнослужащие остановили противника

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Бойцы ВС РФ сорвали две попытки выдвижения штурмовых групп ВСУ в районах Варачина и Степового Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумском направлении комплексным огневым поражением сорвано две попытки выдвижения штурмовых групп ВСУ в районах Варачина и Степового (Ленинское)", - сказал собеседник агентства.