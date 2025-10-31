Сальдо: ВСУ грабят гуманитарные поставки на блокпостах на правобережье Днепра

Командование украинской армии либо закрывает на это глаза, либо "в доле", рассказал губернатор Херсонской области

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 31 октября. /ТАСС/. Украинские военные занимаются грабежом гуманитарных поставок на своих блокпостах на правобережье Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Иначе как ОПГ подразделения ВСУ на правобережье Днепра не назовешь. К примеру, они на своих блокпостах заняты не тем, чтобы защищать мирных жителей, а открытым грабежом гуманитарных грузов, которые для этих жителей предназначены. Командование же либо закрывает на такие случаи глаза, либо вовсе состоят в доле", - сказал Сальдо.

Он уточнил, что бойцы ВСУ присваивают не только продукты и лекарства, но и одежду.