Сальдо: ВСУ грабят гуманитарные поставки на блокпостах на правобережье Днепра
03:34
ГЕНИЧЕСК, 31 октября. /ТАСС/. Украинские военные занимаются грабежом гуманитарных поставок на своих блокпостах на правобережье Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.
"Иначе как ОПГ подразделения ВСУ на правобережье Днепра не назовешь. К примеру, они на своих блокпостах заняты не тем, чтобы защищать мирных жителей, а открытым грабежом гуманитарных грузов, которые для этих жителей предназначены. Командование же либо закрывает на такие случаи глаза, либо вовсе состоят в доле", - сказал Сальдо.
Он уточнил, что бойцы ВСУ присваивают не только продукты и лекарства, но и одежду.