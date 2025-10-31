ТАСС: в Харьковской области ВСУ каждый день теряют артиллерию
Редакция сайта ТАСС
03:37
МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. ВСУ на харьковском направлении только за прошедшие сутки потеряли несколько единиц буксируемых гаубиц и самоходных артиллерийских установок (САУ). Уничтожение установок происходит каждый день, сообщили в российских силовых структурах.
"В Харьковской области командование ВСУ, помимо расчетов БПЛА, сосредотачивает большое количество артиллерии, в том числе западной. За сутки противник уже потерял несколько единиц буксируемых гаубиц и САУ", - сказал собеседник агентства, уточнив, что ВСУ теряют арторудия ежедневно.