ВС РФ поразили "Геранями" пункт управления БПЛА ВСУ в Черниговской области

Минобороны России опубликовало соответствующие кадры
Редакция сайта ТАСС
05:55
Минобороны России/ ТАСС
© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Операторы БПЛА "Герань-2" ВС РФ поразили украинский пункт управления беспилотной авиацией в Черниговской области. Об этом сообщили в Минобороны России, показав соответствующие кадры.

"Минобороны опубликовало кадры поражения пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ с применением БПЛА "Герань-2" в районе населенного пункта Мхи Черниговской области", - говорится в сообщении оборонного ведомства. 

