ВС РФ уничтожили пять пунктов БПЛА на константиновском направлении

В Минобороны России также отметили, что в ходе дальнейшей разведки местности были обнаружены два НРТК и два минометных расчета, которые также были ликвидированы

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Южная" уничтожили пять пунктов управления беспилотниками, два минометных расчета и два робототехнических комплекса (НРТК) противника на константиновском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ДНР в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в районе н. п. Константиновка операторами БПЛА Южной группировки войск было обнаружено пять пунктов управления БПЛА с военнослужащими ВСУ. В результате нанесения по ним ударов артиллерии и FPV-дронов пункты управления БПЛА и не менее 10 солдат ВСУ были уничтожены", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в ходе дальнейшей разведки местности были обнаружены два НРТК и два минометных расчета, которые также были уничтожены артиллерией и ударными дронами Южной группировки войск.