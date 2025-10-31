Дроноводы Южной группировки уничтожили технику, коптеры и личный состав ВСУ

В Минобороны сообщили, что вражеские дроны были сбиты при попытке нанесения ударов по российским объектам

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов группировки войск "Южная" уничтожили два тяжелых дрона R-18, автомобиль, робототехнический комплекс, пункт управления беспилотной авиацией ВСУ на краматорско-дружковском направлении. Об этом рассказали в Минобороны России.

"Операторы FPV-дронов 77-го отдельного мотострелкового полка тараном уничтожили в небе два беспилотных летательных аппарата R-18 вооруженных сил Украины на краматорско-дружковском направлении", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что вражеские дроны были сбиты при попытке нанесения ударов по российским объектам.

Там также рассказали об уничтожении беспилотчиками 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки автомобиля и наземного робототехнического комплекса, а операторами FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии - пункта управления БПЛА с живой силой противника.