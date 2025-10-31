Минобороны объяснило запрет Киева на поездки СМИ к "котлам"
07:48
МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Власти Украины, запрещая поездки СМИ к "котлам", где находятся военные ВСУ, ставят своей целью сохранение условий, при которых они могут получать от стран Запада финансы на ведение войны с Россией.
Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Конечно же, целью этих действий является сохранение верхушкой киевского режима благоприятных условий для получения и продолжения хищения финансовых средств, направляемых западными спонсорами на войну с Россией", - заявил Конашенков.