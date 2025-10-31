Белоусов: Россия готова наращивать сотрудничество с Казахстаном в военной сфере

Взаимодействие РФ и Казахстана в военной области является ключевым фактором сохранения стабильности в Центральноазиатском регионе, заявил министр обороны РФ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов © Минобороны России

АЛМА-АТА, 31 октября. /ТАСС/. Россия готова наращивать сотрудничество с Казахстаном в военной сфере, взаимодействие стран является ключевым фактором сохранения стабильности в Центрально-Аазиатском регионе. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Российско-казахстанское сотрудничество в военной области - ключевой фактор сохранения стабильности в Центральной Азии. Ценим достигнутый высокий уровень отношений как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних структур ОДКБ, СНГ и ШОС. <…> Наше сотрудничество динамично развивается практически по всем направлениям деятельности. Готовы и дальше его наращивать", - заявил Белоусов в ходе переговоров с министром обороны Казахстана Дауреном Косановым в Алма-Ате.