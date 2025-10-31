"Русские Витязи" показали высший пилотаж на авиашоу в Наньчане

Экипажи самолетов выполнили полеты в составе звена и продемонстрировали сверхманевренные возможности истребителей Су-35с и Су-30см

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Экипажи "Русских Витязей" приняли участие в демонстрационном показе авиационной техники на авиашоу в городе Наньчане в КНР, сообщили в Минобороны России.

"31 октября 2025 года экипажи авиационной группы высшего пилотажа "Русские Витязи" на многоцелевых истребителях с управляемым вектором тяги Су-35с и Су-30см продемонстрировали свою воздушную программу на авиашоу в городе Наньчане Китайской Народной Республики", - говорится в сообщении.

Экипажи самолетов выполнили полеты в составе звена и продемонстрировали сверхманевренные возможности истребителей Су-35с и Су-30см. Летчики пилотажной группы "Русские Витязи" показали групповые фигуры высшего пилотажа - петля Нестерова, "бочка", "вираж" на установленных интервалах и дистанциях, а также парный, одиночный и встречный пилотаж. Кроме того, летчики показали наиболее зрелищные элементы, например фигуры "зеркало", "колокол", "роспуск", проход на малой высоте и предельно малой скорости.