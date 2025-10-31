ТАСС: взятие Новоалександровки приближает ВС РФ к узлу обороны ВСУ Покровскому

В российских силовых структурах сообщили, что по мере смещения линии боевого соприкосновения из-за наступления группировки "Восток" Покровское уже попадает в зону поражения операторов БПЛА, которые работают по живой силе и автотранспорту противник

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Освобождение Новоалександровки приближает российских военных к взятию под контроль важного узла обороны ВСУ в Днепропетровской области Покровского. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении населенного пункта Новоалександровка.

"Воины 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии совершили очередной рывок, взяв под контроль населенный пункт Новоалександровка, расположенный менее чем в 10 км к юго-востоку от Покровского - важного узла обороны ВСУ в Днепропетровской области", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что "в результате тяжелых боев под контроль забайкальцев перешел крупный район обороны противника общей площадью свыше 12 кв. км". "Зачищено до 100 строений, уничтожено до двух взводов живой силы ВСУ, 5 боевых бронированных машин и 12 единиц автомобильной техники", - добавил собеседник.

В силовых структурах указали, что по мере смещения линии боевого соприкосновения в результате наступления группировки "Восток" Покровское уже попадает в зону поражения операторов БПЛА, которые работают по живой силе и автотранспорту противника.

На этой неделе группировка войск "Восток" освободила шесть населенных пунктов.