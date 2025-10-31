ВС РФ уничтожили мост через Волчью у Покровского для затруднения поставок ВСУ

Такое решение было принято также с целью затруднения восполнения потерь личного состава ВС Украины

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Российские военные для затруднения поставок вооружения, военной техники и боеприпасов ВСУ уничтожили мост через реку Волчья в районе Покровского в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В целях обеспечения успешных действий подразделений российский войск в районе населенного пункта Покровское Днепропетровской области, затруднения поставок вооружения, военной техники, боеприпасов, материальных средств и восполнения потерь личного состава ВСУ командованием было принято решение на уничтожение автомобильного моста через реку Волчья в указанном районе", - отметили в ведомстве.

Экипаж ВКС России нанесен удар по цели авиационными средствами поражения. В результате удара мост через реку, используемый для нужд украинских боевиков, был выведен из строя, что подтверждают кадры объективного контроля в режиме реального времени, добавили в Минобороны.