Белоусов: обстановка в мире требует единства подходов МО стран СНГ к вызовам

Министр обороны РФ, открывая заседание Совета министров обороны государств СНГ, отметил, что большое внимание будет уделено результатам реализации Концепции военного сотрудничества

Редакция сайта ТАСС

Министр обороны РФ Андрей Белоусов © Минобороны России

АЛМА-АТА, 31 октября. /ТАСС/. Сложная обстановка в мире требует единства подходов военных ведомств стран Содружества Независимых Государств к оценке возникших вызовов и угроз, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"На фоне сложной военно-политической обстановки особенно важно единство подходов как к общему нашему героическому прошлому, так и к оценке современных вызовов и угроз", - сказал Белоусов, открывая заседание Совета министров обороны государств СНГ, которое прошло в Алма-Ате.

"У нас весьма насыщенная повестка дня, - подчеркнул Белоусов. - Большое внимание уделим результатам реализации Концепции военного сотрудничества и дальнейшим перспективам его развития в современных условиях".

Подчеркнуто, что Россия настроена активно способствовать оснащению армий стран СНГ современными образцами вооружения.

"Решительно настроены расширять совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки. Способствовать оснащению национальных армий современными образцами вооружения. Передавать опыт, полученный в ходе специальной военной операции на Украине", - заявил Белоусов.

Сохранение общей памяти о Победе

Министр обороны России отметил, что особое место в совместной работе традиционно отведено сохранению памяти об общей Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и недопущению фальсификации ее итогов, предложив в ходе заседания обменяться мнениями по этим вопросам.

Перед началом заседания Белоусов принял участие в церемонии возложения цветов главами делегаций стран СНГ к Вечному огню на Мемориале Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, а также посетил военно-исторический музей Вооруженных сил Республики Казахстан. Экскурсию проводила Алуа Байкадамова - внучка Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова.

По окончании мероприятия Белоусов вручил Байкадамовой Почетную грамоту президента РФ и памятный набор от министра обороны России.