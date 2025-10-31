Бойцы "Востока" развивают наступление после освобождения Новоалександровки

Под контроль подразделений группировки перешел район обороны противника общей площадью более 12 кв. км

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" после освобождения Новоалександровки в Днепропетровской области продолжают развивать наступление. Об этом сообщили в Минобороны России.

Населенный пункт освобождали штурмовые подразделения 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии. Во время штурма противник оказывал ожесточенное сопротивление, активно применяя FPV-дроны, минометы и артиллерию.

"Благодаря уверенным и решительным действиям наши бойцы успешно прорвались в населенный пункт и установили контроль над ним, развернув флаги Российской Федерации. Под контроль подразделений группировки перешел район обороны противника общей площадью более 12 квадратных километров, зачищено около 100 строений. Группировка войск "Восток" продолжает развивать наступление, освобождая населенные пункты в Днепропетровской и Запорожской областях и укрепляя достигнутые рубежи", - отметили в ведомстве.