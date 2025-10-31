ВС РФ уничтожили пехоту и технику ВСУ в районе Северска и Константиновки в ДНР
11:09
МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск уничтожили миномет и бронемашину "Козак" в районе Константиновки, а также личный состав противника в районе Северска в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе поддержки наступательных действий штурмовых подразделений Южной группировки войск в районе населенного пункта Константиновка операторами БПЛА были обнаружены миномет и бронемашина (ББМ) "Козак" противника. Точными ударами артиллерии и ударных дронов миномет и бронемашина ВСУ были уничтожены", - сказал он.
В ведомстве также добавили, что в районе города Северск операторами БПЛА группировки был обнаружен пункт временной дислокации с личным составом ВСУ, который тоже был уничтожен ударами дронов и артиллерии.