ТАСС: Киев провалил программу декриминализации дезертирства

В российских силовых структурах сообщили, что на этом фоне власти страны хотят ужесточить наказание за СОЧ и арестовывать имущество дезертиров

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Сентябрь стал вторым месяцем по количеству военнослужащих ВСУ, самовольно покинувших часть (СОЧ) с начала СВО, что свидетельствует о том, что программа по декриминализации дезертирства на Украине провалилась. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Сентябрь стал вторым по количеству СОЧ в украинской армии за весь период СВО. Программа по декриминализации дезертирства полностью провалилась", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что на этом фоне Киев хочет ужесточить наказание за СОЧ и арестовывать имущество дезертиров. Однако выдвинутая инициатива вызвала гнев у военнослужащих ВСУ, которые уверены, что такие меры - не что иное, как попытка ввести репрессии.

Собеседник ТАСС напомнил, что до конца лета на Украине действовала программа для дезертиров, желающих вернуться на службу без уголовного преследования и с сохранением всех денежных и других выплат.