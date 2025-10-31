Бойцы "Рубикона" уничтожили технику, орудия, дроны и укрепления ВСУ

Кроме того, по данным оборонного ведомства, на сумском и рубцовском направлениях специалисты центра уничтожили элементы системы связи, блиндаж, ангары и пункты временной дислокации противника

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Расчеты БПЛА Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" уничтожили автомобильную и бронетехнику, артиллерию, системы связи, БПЛА, объекты и пункты дислокации ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Минобороны России опубликовало кадры поражения автомобильной и бронированной техники (в том числе - иностранного производства), артиллерийских орудий, элементов системы связи ВСУ <...> в зоне СВО расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон". <...> Воздушными таранами боевых групп по ПВО центра "Рубикон" были сбиты разведывательные [дроны] FlyEye (производства Польши), "Лелеки" и SH-2, разведчик-корректировщик высокоточного вооружения Shark, дрон-камикадзе RAM-2X", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным оборонного ведомства, на сумском и рубцовском направлениях специалисты центра уничтожили минивэн, элементы системы связи, блиндаж, автомобиль, радиолокационную станцию, ангары и пункты временной дислокации противника.