Конструктор Лебедев сообщил о превосходстве ПЛ перед австрийским пистолетом Глок

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 31 октября. / ТАСС/. Пистолет Лебедева (ПЛ) по своим эргономическим характеристикам превосходит австрийский аналог пистолет Глок, сообщил журналистам конструктор этого российского оружия Дмитрий Лебедев в ходе представления концерном "Калашников" пистолетов ПЛК, МПЛ и МПЛ-1, передает корреспондент ТАСС.

"Чем эти машины принципиально отличаются от других? Скажем так, сравним с наиболее близким аналогом - это всем широчайше известный и безусловный лидер мирового пистолетостроения - пистолет Глок. Наша машина имеет отличие в лучшую сторону в части эргономики (удобство пользования - прим. ТАСС)", - сказал конструктор.

Он отметил, что такие компоновочные решения, как наклон рукоятки, специфика посадки пистолета в руку и определенный образом распределенная концентрация массы, позволяют неопытным стрелкам гораздо быстрее освоить оружие. "Мы активнейшим образом взаимодействуем с эксплуатирующими структурами <…>. Мы не будем изображать из себя скромников - машина наша [пользователям] очень нравится. В подавляющем большинстве пользователи, хорошо работающие с Глоком, причем пользователи очень высокой квалификации, подтверждают, что наша машина удобнее", - сказал Лебедев.

Кроме того, подчеркнул он, пистолет Лебедева имеет очень высокую прочность. "Наша машина адаптирована к таким сверхмощным патронам как 7Н21. К такого рода боеприпасам очень мало в мире пистолетов адаптировано, потому что патрон даже в рамках парабеллумовского калибра - он сверхмощный, и любую иную машину убивает за очень короткий срок. Мы же гарантируем 10 тысяч [выстрелов] - это наша официальная заводская гарантия, что подразумевает, что машина работает гораздо больше. Из имеющегося у нас опыта, где-то 20 тысяч вот этим самым патроном - разговора нет. Если берем более умеренные, то это 40, 50, 70 тысяч, где-то вот так", - уточнил Лебедев.