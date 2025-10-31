Расчет беспилотника "Ланцет" уничтожил украинскую самоходку "Богдана"
Редакция сайта ТАСС
13:05
МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" группировки войск "Север" уничтожил украинскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С22 "Богдана". Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В результате разведывательных мероприятий подразделениями группировки войск "Север" была обнаружена огневая позиция 155-мм самоходной артиллерийской установки 2С22 "Богдана", расчет которой готовился вести огонь по позициям наших подразделений. Прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет" артустановка украинских боевиков была уничтожена", - информировали в ведомстве.
Там отметили, что средствами объективного контроля в режиме реального времени было зафиксировано полное выгорание САУ противника.