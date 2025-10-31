"Калашников": дроны-камикадзе "КУБ" будут работать с разведчиком "СКАТ"

УБ "КУБ" предназначен для поражения одиночных и групповых объектов легкобронированной техники в тактической глубине противника

область/ 31, октября. / ТАСС

ПАРК "ПАТРИОТ", /Московская область/, 31 октября. / ТАСС/. Концерн "Калашников" завершил интеграцию управляемых боеприпасов "КУБ" с дронами-разведчиками "СКАТ 350 М" собственного производства, сообщил журналистам гендиректор концерна Алан Лушников.

"Мы интегрировали наш прекрасный беспилотник-разведчик "СКАТ" в комплекс с барражирующим боеприпасом ["КУБ"]. И теперь он может использоваться совместно", - сказал Лушников.

УБ "КУБ", серийно выпускаемый "Калашниковым", предназначен для поражения одиночных и групповых объектов легкобронированной техники в тактической глубине противника. Наводится на цель по заданным координатам. Он может применяться в любое время суток при ветре с порывами до 10 м/с.

Среди целей, пораженных "КУБами" в зоне проведения специальной военной операции, не только личный состав, блиндажи, опорные пункты и легкобронированная техника, РСЗО, САУ, но и десятки БТР, БМП западного производства, отметили в концерне.