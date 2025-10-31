Депутат Кувачев заявил о приближении ВС РФ к освобождению Гуляйполя

По словам парламентария, российские военные продолжают громить противника

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Освобождение ряда населенных пунктов в Запорожской области приближает освобождение Гуляйполя - ключевого опорного пункта ВСУ на востоке региона. Такое мнение в комментарии ТАСС высказал депутат Заксобрания региона Степан Кувачев.

"Мы уверенно движемся вперед, шаг за шагом. И, как я предвещал ранее, до ключевого пункта обороны противника - Гуляйполя - осталось совсем немного. Армия России продолжит медленно, но верно громить войска неонацистов и их пособников, приближая долгожданный мир для всех жителей нашего региона", - сказал он ТАСС.

Степан Кувачев отметил, что при наступательных операция армия России действует методично, сохраняя жизни не только военнослужащих, но и мирного населения.

Как сообщало ранее Минобороны России, на этой неделе российские военные освободили населенные пункты Новониколаевка, Красногорское, Привольное в Запорожской области.