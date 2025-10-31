Депутат Юрченко заявил, что ВС РФ берут в клещи ВСУ в Гуляйполе и Орехове

Депутат законодательного собрания региона отметил, что российская армия обходит сильно защищенные укрепрайоны противника, чтобы сберечь живую силу и технику

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Российская армия, освободив Красногорское, делает еще один шаг для взятия в клещи группировки ВСУ в Орехове и Гуляйполе. Об этом ТАСС заявил депутат законодательного собрания региона, заместитель председателя комитета по обороне, взаимодействию с правоохранительными органами и чрезвычайным ситуациям, участник специальной военной операции Сергей Юрченко.

"Освободив Красногорское, наша армия продолжает реализовывать план по освобождению Запорожья. Мы ежедневно продвигаемся к главному городу региона, который пока остается под контролем Киева. Сейчас мы берем в клещи группировку ВСУ в Орехове и Гуляйполе", - сказал он ТАСС.

При этом он отметил, что российская армия обходит сильно защищенные укрепрайоны противника, чтобы сберечь живую силу и технику.