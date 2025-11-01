Пулеметчик ВСУ сдался под Гуево через несколько часов после выхода на позицию

По словам Владимира Кошмело, в блиндаже вблизи детского лагеря находились трое солдат и старший

© Егор Горожанкин/ ТАСС

КУРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Пулеметчик 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Владимир Кошмело рассказал ТАСС, что сдался в плен российским военнослужащим через несколько часов после прибытия на позицию рядом с селом Гуево Курской области.

"Изначально мы приехали в Юнаковку [Сумской области], почти месяц сидели на рации, через нас передавали информацию с позиций офицерам. Потом люди "закончились", и меня отвезли под Гуево. Приехали часов в 7 утра, а уже в 15 я был в плену - полдня даже не прошло", - сказал Кошмело.

По его словам, в блиндаже вблизи детского лагеря находились трое солдат и старший. За то время они лишь успели обсудить боевую работу. "Мы пока разговаривали, думали кофе заварить. Только воду с грелкой принесли, слышим сверху голоса русских солдат", - добавил пленный.