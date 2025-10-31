ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Над регионами России за три часа сбили 38 украинских БПЛА

Из них 34 дрона уничтожили над Белгородской областью
Редакция сайта ТАСС
20:29
обновлено 20:31
© Виталий Невар/ ТАСС, архив

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за три часа 38 украинских БПЛА.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"31 октября текущего года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 34 БПЛА - над территорией Белгородской области и по 2 БПЛА - над территориями Воронежской области и Республики Крым", - сказали там. 

