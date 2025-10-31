Эксперт Киселев объяснил чудовищные потери Киева под Красноармейском

Изначально противник не готовился оставлять город и из-за этого не укрепил оборону, отметил он

ЛУГАНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины вовремя не подготовило оборону Красноармейска (украинское название - Покровск) Донецкой Народной Республики и несет чудовищные потери. Военный эксперт Виталий Киселев не исключает, что ВСУ задействуют жилую застройку Красноармейска для обустройства обороны.

"Даже сегодня они (ВСУ - прим. ТАСС) не подготавливают запасные фортификационные сооружения в Красноармейске для дальнейшего отступления своих войск - тактического бегства в тыл к себе", - сказал он.

Киселев не исключает, что солдаты ВСУ для обустройства обороны в Красноармейске задействуют жилые дома. "Я думаю, они сейчас будут выгонять снова с частных домов жителей, угрожая, может быть, даже их расстреливая, занимая их дома, занимая их подсобные помещения, подвалы, превращая, как и обычно, по стандартной схеме, всю жилпостройку в укрепрайон", - считает эксперт.

Киселев уточнил, что Киев изначально не готовился оставить Красноармейск, из-за чего не укреплял его оборону. "Они [ВСУ] укрепляли линию с восточной и западной части населенного пункта. По всей видимости, не хватило времени (на оборону Красноармейска - прим. ТАСС). А в докладах в Брюссель Киев говорил об обратном", - сообщил Киселев.

Эксперт также предположил, что по мере продвижения российской армии к Красноармейску Владимир Зеленский "снова побежит на Запад" за военной помощью, поскольку Киеву важно удержать город, "открывающий ворота на днепропетровское направление".