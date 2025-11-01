Боец Петруха: у Красногорского ВСУ использовали мины в виде шайб
ДОНЕЦК, 1 ноября. /ТАСС/. Украинские войска на подступах к Красногорскому раскидывали противопехотные мины в виде хоккейных шайб, рассказал ТАСС участник спасательной операции, стрелок 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Петруха.
"Мы когда заходили, надо было смотреть под ноги, потому что они [ВСУ] раскидывают всякие взрывные устройства - посадки (взрывчатки в виде ручек - прим. ТАСС), шайбы. По виду как хоккейные шайбы", - сказал боец.
По словам военнослужащего, мощности одной такой мины достаточно, чтобы лишить человека конечности. Разбрасывают такую взрывчатку в основном с тяжелых беспилотников.
Кроме того, для минирования населенного пункта ВСУ использовали неразорвавшиеся элементы от ракет. "В народе мы их называем лампочками", - подытожил военнослужащий.
30 октября в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Красногорское в Запорожской области.