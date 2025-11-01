Мотострелки Северной группировки получили награды

Военнослужащих удостоили медалями "За отвагу" и "За храбрость", отметили в Минобороны

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" удостоены государственных наград за успешное выполнение боевых задач в зоне СВО, сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса группировки войск "Север", отличившиеся в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции, удостоены государственных наград", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что военнослужащие группировки за проявленные в ходе выполнения боевых задач мужество и героизм были награждены медалями "За отвагу" и "За храбрость".