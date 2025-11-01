Группировка "Запад" уничтожила живую силу, технику и орудие ВСУ

Военнослужащие российской армии ликвидировали также гаубицу противника

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Западной группировки войск нанесли удар по району сосредоточения живой силы и техники ВСУ, а также уничтожили гаубицу "Гвоздика" противника на краснолиманском направлении, рассказали в Минобороны РФ.

"Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" 31-го мотострелкового полка "Башкортостан" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" поразил район сосредоточения личного состава и техники ВСУ на краснолиманском направлении специальной военной операции", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что разведданные о местонахождении значительного скопления живой силы и техники противника артиллеристы группировки получили от операторов разведывательных БПЛА. После пристрелочного выстрела и внесения необходимых поправок в расчеты был произведен полный залп 122-мм реактивными снарядами на расстояние свыше 10 км. Весь процесс поражения цели - от пристрелки до финального залпа - непрерывно контролировался операторами беспилотников.

В Минобороны подчеркнули, что регулярное нанесение ударов по местам сосредоточения противника позволяет эффективно поддерживать наступательные действия штурмовых подразделений группировки "Запад".

В ведомстве также рассказали об уничтожении операторами FPV-дронов 25-й общевойсковой армии группировки самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" ВСУ на краснолиманском направлении.